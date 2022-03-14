В Украину прибыла команда врачей из Израиля

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"Из Израиля в Украину уже прибыла команда врачей с мобильным госпиталем. Поток гуманитарной помощи с каждым днем растет. Очень благодарны гражданам разных стран за помощь. За действия, спасающие жизни многих украинцев. В это сложное время особенно важно не потерять человечность", - написал Ермак.

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Израиль согласился выступить посредником в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины, а также начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране.

Кроме этого, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что страна не станет путем для обхода санкций против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.