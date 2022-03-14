В Україну прибула команда лікарів із Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україну із Ізраїлю прибула бригада лікарів із мобільним шпиталем. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Twitter, пише УНН.
Цитата
"З Ізраїлю в Україну вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем зростає. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, що рятують життя багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не втратити людяність", - написав Єрмак.
Додамо
Ізраїль погодився виступити посередником у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України, а також почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.
Окрім цього, міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що країна не стане шляхом для обходу санкцій проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну.