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В Украину вернется чудотворная икона святого Николая Мокрого

Киев • УНН

 • 240400 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что в Украину вернется одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской - икона святого Николая (Мокрого), передает УНН.

В Украину вернется чудотворная икона святого Николая Мокрого

Цитата

"И еще одна новость на сегодня. Долгожданная для многих наших людей. В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси. Мы долго работали, чтобы вернуть ее. Она была вывезена из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома - в Святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верным Украинской православной церкви США. Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость-наш полный контроль над нашей землей", - подчеркнул президент.

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