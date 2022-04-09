Зеленський подякував канцлеру Австрії за підтримку України

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"Був задоволений почути сьогодні й від канцлера Австрії Карла Негаммера запевнення, що для Австрійської держави примусити росію до миру так само принципово, як і для інших відповідальних держав. Почув і обіцянку того, що Австрія разом з партнерами по Європейському Союзу продовжить санкційну політику проти росії, поки не відбудеться повне відновлення реальної безпеки в нашому регіоні. Поки росія не забере всі свої сили з української суверенної території. Канцлер Австрії підтримав у відповідь на моє запитання й чітку перспективу якнайшвидшого приєднання України до Євросоюзу", - сказав Зеленський.

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Крім цього, президент подякував канцлеру Австрії за передачу Україні пожежних і рятувальних машин, іншого обладнання, а також за допомогу пальним.

Нагадаємо

Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки та відбудову України після війни.