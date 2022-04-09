Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки та відбудову України після війни

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"Ми були єдині з паном прем'єр-міністром у тому, що необхідно й надалі посилювати нашу антивоєнну коаліцію. Я проінформував прем'єр-міністра про хід переговорного процесу, про нашу чітку позицію й мирні домовленості мають передбачати механізм дієвих гарантій для нашої держави. Про це ми також сьогодні детально говорили. Ми розраховуємо, що Лондон у цьому процесі буде відігравати ключову роль…", - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, сьогодні він з Джонсоном обговорили основні напрями на яких потрібно зосередити зусилля на цьому шляху.

"Визнали ключові завдання та скоординували нашу подальшу роботу. Ми консолідуємо максимальну підтримку нашої держави у посиленні обороноздатності наших військ, у підтримці наших громадян, як в Україні, так й за межами нашої держави. У відбудові України, про це ми також говорили з прем'єр-міністром й ми будемо разом відбудовувати нашу країну, наші прекрасні міста", - розповів Зеленський.

Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги.

Керівник ВП Андрій Єрмак повідомляв, що розмова президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона була дуже насиченою і конструктивною. Чекати результатів недовго.