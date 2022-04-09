Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности и восстановление Украины после войны

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"Мы были едины с господином премьер-министром в том, что необходимо и дальше усиливать нашу антивоенную коалицию. Я проинформировал премьер-министра о ходе переговорного процесса, о нашей четкой позиции и мирных договоренностях должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашего государства. Об этом мы также сегодня подробно говорили. Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль...",- Сказал Зеленский.

Детали

По его словам, сегодня он с Джонсоном обсудили основные направления, на которых нужно сосредоточить усилия на этом пути.

"Определили ключевые задачи и скоординировали нашу дальнейшую работу. Мы консолидируем максимальную поддержку нашего государства в усилении обороноспособности наших войск, в поддержке наших граждан, как в Украине, так и за пределами нашего государства. В восстановлении Украины, об этом мы также говорили с премьер-министром и мы будем вместе восстанавливать нашу страну, на наши прекрасные города", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о новом пакете финансовой и военной помощи.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщал, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона был очень насыщенным и конструктивным. Ждать результатов недолго.