В Украину не пустили российского артиста балета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Солиста Государственного академического Большого театра РФ Андрея Меркурьева не пустили в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Не пропустили меня в Украину. Развернули и отправили обратно. Ужас. Я попытался, еду обратно домой”, - написал артист.
Он добавил, что не смог попасть на свой спектакль “Крик” в Одесском театре Оперы и Балета.
“Простите меня, ребята. Надеюсь скоро все же встретимся”, - добавил Меркурьев.
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Отметим, что инцидент произошел 29 ноября.
Сейчас УНН пытается получить комментарий в Госпогранслужбе.
Ранее российскому архиепископу Амвросию запретили въезд в Украину до 2021 года.