Російському архієпископу Амвросію заборонили в'їзд в Україну до 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Прикордонники відзначили, що інформація про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту “Жуляни” до України, нібито днем пізніше все таки перетнув кордон “є фейковою та не відповідає дійсності”.
“7 листопада архієпископа Амвросія не просто було не пропущено через кордон, а й заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки. Тому щонайменше до 2021 року потрапити до Україна він не зможе”, — зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, у деяких засобах масової інформації з’явилась інформація про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту “Жуляни” до України, нібито днем пізніше все таки перетнув кордон, прилетівши іншим авіарейсом.