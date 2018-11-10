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Російському архієпископу Амвросію заборонили в'їзд в Україну до 2021 року

Російському архієпископу Амвросію заборонили в'їзд в Україну до 2021 року

Київ • УНН

 • 10748 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Прикордонники відзначили, що інформація про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту “Жуляни” до України, нібито днем пізніше все таки перетнув кордон “є фейковою та не відповідає дійсності”.

“7 листопада архієпископа Амвросія не просто було не пропущено через кордон, а й заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки. Тому щонайменше до 2021 року потрапити до Україна він не зможе”, — зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, у деяких засобах масової інформації з’явилась інформація про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту “Жуляни” до України, нібито днем пізніше все таки перетнув кордон, прилетівши іншим авіарейсом.

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