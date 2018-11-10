Российскому архиепископу Амвросию запретили въезд в Украину до 2021 года

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106936 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113865 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151562 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145720 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137070 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128492 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172122 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Российскому архиепископу Амвросию запретили въезд в Украину до 2021 года

Российскому архиепископу Амвросию запретили въезд в Украину до 2021 года

Киев  •  УНН

 • 10747 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Пограничники отметили, что информация о том, что ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту "Жуляны" в Украину, якобы днем ​​позже все же пересек границу "является фейковых и не соответствует действительности".

"7 ноября архиепископа Амвросия не просто было не пропущено через границу, но и запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее до 2021 года попасть в Украину он не сможет", - отметили в ГПСУ.

Напомним, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту "Жуляны" в Украину, якобы днем позже все же пересек границу, прилетев другим авиарейсом.

Украинские Национальные Новости

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