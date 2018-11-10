Российскому архиепископу Амвросию запретили въезд в Украину до 2021 года

Пограничники отметили, что информация о том, что ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту "Жуляны" в Украину, якобы днем ​​позже все же пересек границу "является фейковых и не соответствует действительности".

"7 ноября архиепископа Амвросия не просто было не пропущено через границу, но и запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее до 2021 года попасть в Украину он не сможет", - отметили в ГПСУ.

Напомним, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту "Жуляны" в Украину, якобы днем позже все же пересек границу, прилетев другим авиарейсом.