В Україну не пустили російського артиста балету
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Соліста Державного академічного Великого театру РФ Андрія Меркур'єва не пустили в Україну. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Не пропустили мене в Україну. Розвернули і відправили назад. Жах. Я спробував, їду назад додому”, - написав артист.
Він додав, що не зміг потрапити на свій спектакль “Крик” в Одеському театрі Опери та Балету.
“Вибачте мене, хлопці. Сподіваюся скоро все ж зустрінемося", - додав Меркур'єв.
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Відзначимо, що інцидент стався 29 листопада.
Наразі УНН намагається отримати коментар у Держприкордонслужбі.
Раніше російському архієпископу Амвросію заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.