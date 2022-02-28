В Украину из Беларуси прилетела еще одна ракета

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“Это при том, что президент РБ Александр Лукашенко в телефонном разговоре обещал нашему президенту Владимиру Зеленскому, что ни одна ракета не вылетит из РБ по Украине”, — отметил Геращенко.

Напомним

Истребители, летящие в сторону Украины из Беларуси зафиксировали около двух часов ночи 28 февраля.