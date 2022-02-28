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15 марта, 19:03 • 79873 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120083 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112636 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107178 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94569 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92969 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81490 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116030 просмотра

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В Украину из Беларуси прилетела еще одна ракета

В Украину из Беларуси прилетела еще одна ракета

Киев • УНН

 • 388228 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. С территории белорусского города Мозырь в сторону Украины полетела еще одна ракета, которую выпустили в 02:31 по минскому времени (01:31 по киевскому). Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

Цитата

“Это при том, что президент РБ Александр Лукашенко в телефонном разговоре обещал нашему президенту Владимиру Зеленскому, что ни одна ракета не вылетит из РБ по Украине”, — отметил Геращенко.

Напомним

Истребители, летящие в сторону Украины из Беларуси зафиксировали около двух часов ночи 28 февраля.

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