З Білорусі у бік України летять винищувачі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Винищувачі, які летять у бік України з Білорусі зафіксували близько другої години ночі 28 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
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Жителі Білорусі пишуть у соціальних мережах, що чують звуки великої групи вертольотів в районі міста Речиця, що під Гомелем.
Мешканці гомельського району Наруля “не можуть спати через гудіння літаків та вертольотів”.
Також відомо, що у Мозирському районі Гомельської області базуються гелікоптери повітряно-космічних сил РФ.