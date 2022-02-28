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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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З Білорусі у бік України летять винищувачі

З Білорусі у бік України летять винищувачі

Київ • УНН

 • 773711 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Винищувачі, які летять у бік України з Білорусі зафіксували близько другої години ночі 28 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Деталі

Жителі Білорусі пишуть у соціальних мережах, що чують звуки великої групи вертольотів в районі міста Речиця, що під Гомелем.

Мешканці гомельського району Наруля “не можуть спати через гудіння літаків та вертольотів”.

Також відомо, що у Мозирському районі Гомельської області базуються гелікоптери повітряно-космічних сил РФ.

Українські Національні Новини

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