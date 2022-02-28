Из Беларуси в сторону Украины летят истребители
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Истребители, летящие в сторону Украины из Беларуси зафиксировали около двух часов ночи 28 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Детали
Жители Белоруссии пишут в социальных сетях, что слышат звуки большой группы вертолетов в районе города Речица, что под Гомелем.
Жители гомельского района Наруля “не могут спать из-за гула самолетов и вертолетов”.
Также известно, что в Мозырском районе Гомельской области базируются вертолеты воздушно-космических сил РФ.