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15 марта, 19:03 • 82475 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121083 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112925 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107435 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95436 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93326 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81755 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116215 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124012 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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Из Беларуси в сторону Украины летят истребители

Из Беларуси в сторону Украины летят истребители

Киев • УНН

 • 773708 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Истребители, летящие в сторону Украины из Беларуси зафиксировали около двух часов ночи 28 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Детали

Жители Белоруссии пишут в социальных сетях, что слышат звуки большой группы вертолетов в районе города Речица, что под Гомелем.

Жители гомельского района Наруля “не могут спать из-за гула самолетов и вертолетов”.

Также известно, что в Мозырском районе Гомельской области базируются вертолеты воздушно-космических сил РФ.

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