Из Беларуси в сторону Украины летят истребители

Детали

Жители Белоруссии пишут в социальных сетях, что слышат звуки большой группы вертолетов в районе города Речица, что под Гомелем.

Жители гомельского района Наруля “не могут спать из-за гула самолетов и вертолетов”.

Также известно, что в Мозырском районе Гомельской области базируются вертолеты воздушно-космических сил РФ.