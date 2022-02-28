В Україну із Білорусі прилетіла ще одна ракета
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Із території білоруського міста Мозир в бік України полетіла ще одна ракета, яку випустили о 02:31 за мінським часом (01:31 за київським). Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
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“Це при тому, що президент РБ Олександр Лукашенко у телефонній розмові обіцяв нашому президенту Володимиру Зеленському, що жодна ракета не вилетить із РБ по Україні”, — зазначив Геращенко.
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Винищувачі, які летять у бік України з Білорусі зафіксували близько другої години ночі 28 лютого.