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В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. В учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по состоянию на 1 июля 2020 года, отбывали наказание 457 иностранных граждан. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"По состоянию на 1.07.2020 (отчетный период) в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (далее - учреждения исполнения наказаний ГУИС Украины) отбывали наказание 457 иностранных граждан", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что к началу 2020 года в учреждениях отбывания наказаний находилось 465 иностранцев, тогда как на начало 2019 - 542.

"В учреждениях исполнения наказаний ГУИС Украины отбывают наказание иностранные граждане из стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди иностранных граждан, отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказаний ГУИС Украины, наибольшее количество составляют лица из Российской Федерации - 176 человек, Республики Молдова - 88, Грузии - 62", - указано в ответе на запрос.

Сообщается, что для иностранцев, совершивших преступления на территории Украины и осуждены к лишению свободы, наступают такие же правовые последствия, что и в отношении граждан Украины, осужденных за совершение такого же уголовного правонарушения.

Исполнения наказаний в Украине в отношении иностранных граждан, осужденных к лишению свободы, осуществляется в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Украины.

"Также сообщаем, что содержание осужденных и лиц, взятых под стражу, в том числе иностранцев, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, осуществляется за счет государственного бюджета", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, Министерство юстиции планирует выставить на продажу объекты, в частности, тюрьмы.

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