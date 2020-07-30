В українських тюрмах відбувають покарання понад 450 іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на 1 липня 2020 року, відбували покарання 457 іноземних громадян. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Міністерстві юстиції України.
“Станом на 1.07.2020 (звітний період) в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – установи виконання покарань ДКВС України) відбували покарання 457 іноземних громадян”, - йдеться у відповіді на запит.
Зазначається, що на початок 2020 року в установах відбування покарань перебувало 465 іноземців, тоді як на початок 2019 року – 542.
“В установах виконання покарань ДКВС України відбувають покарання іноземні громадяни з країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Серед іноземних громадян, які відбувають покарання в установах виконання покарань ДКВС України, найбільшу кількість складають особи з Російської Федерації – 176 осіб, Республіки Молдова – 88, Грузії – 62”, - вказано у відповіді на запит.
Повідомляється, що для іноземців, які вчинили злочини на території України і засуджені до позбавлення волі, настають такі самі правові наслідки, як і щодо громадян України, засуджених за вчинення такого ж кримінального правопорушення.
Виконання покарань в Україні стосовно іноземних громадян, засуджених до позбавлення волі, здійснюється згідно з кримінально-виконавчим законодавством України.
“Також повідомляємо, що утримання засуджених та осіб, узятих під варту, у тому числі іноземців, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, здійснюється за рахунок державного бюджету”, - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, Міністерство юстиції планує виставити на продаж об’єкти, зокрема, тюрми.