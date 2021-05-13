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В Украине появился свой киберцентр: что о нем известно

Киев • УНН

 • 36398 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В четверг в Киеве при участии Президента Владимира Зеленского состоялось официальное открытие "Киберцентра UA30", что будет реагировать на киберинциденты, передает корреспондент УНН.

В Украине появился свой киберцентр: что о нем известно

Киберцентр является проектом, работающем в рамках стратегии кибербезопасности Украины.

Цитата:

"Мы хотим за следующие несколько лет защитить все реестры, которые есть в нашем государстве. Мы уже много для этого сделали, и сделаем еще больше для того, чтобы выполнить этот проект. Проект называется UA30, так как этот год является символическим для нашего государства, он имеет два значения. Первое - это важная годовщина нашей страны, во-вторых - мы хотим, чтобы в 2030 году наша страна была топовой в мире с точки зрения киберзащиты", - отметил во время презентации вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Детали

Как отметил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, в киберцентре размещена команда CERT-UA - правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине.

По данным Госспецсвязи, только за последнюю неделю команда зарегистрировала более полумиллиона подозрительных событий в компьютерных сетях Украины. Вручную специалисты обрабатывают только серьезные инциденты. С начала года они обработали уже 372 серьезных инцидента - это по 4-5 в день.

Сообщается, что в составе киберцентра UA30 есть тренинговый центр, построенный по принципу "красной и синей команды": синяя команда - защищается, красная - атакует.

"Это первый такой центр в Украине. Нормальный, первое начало, прекрасный центр... Хорошее начало - будем продолжать. У нас большие планы по подготовке специалистов: кроме центра мы разрабатываем университет, скоро будем его презентовать. Это также очень важно, сейчас вы берете профессионалов с рынка, а Украина должна растить этих людей с 15-16 лет, чтобы они никуда не выезжали, а предлагать им здесь нормальную работу - а они нам предложат безопасную жизнь", - отметил Президент Владимир Зеленский во время презентации.

Справка

Киберцентр UA30 - это новейший государственный центр реагирования на киберинциденты, получения навыков и знаний в сфере киберзащиты, в состав которого входит обновленная тренинговая площадка с уникальной технологией отработки реальных сценариев кибератак в учебной среде, а также государственная команда CERT-UA - единственная из Украины аккредитованная в FIRST.

Что было ранее

Как отметил на этой неделе Глава государства, Центр кибербезопасности в Украине уже работает, но официальное открытие состоится за одну-две недели.

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