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В України з'явився свій кіберцентр: що про нього відомо

Київ • УНН

 • 36399 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. У четвер у Києві за участі Президента Володимира Зеленського відбулось офіційне відкриття “Кіберцентру UA30”, що реагуватиме на кіберінциденти, передає кореспондент УНН.

В України з'явився свій кіберцентр: що про нього відомо

Кіберцентр є проектом, що працює в межах стратегії кібербезпеки України.

Цитата:

“Ми хочемо за наступні кілька років захистити всі реєстри, які є в нашій державі. Ми вже багато для цього зробили, і зробимо ще більше для того, щоб виконати цей проект. Проект має назву UA30, тому що цей рік є символічним для нашої держави, він має два значення. Перше — це важлива річниця нашої країни, по-друге — ми хочемо, щоб у 2030 році наша країна була топовою у світі з точки зору кіберзахисту”, — зазначив під час презентації віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Деталі

Як зазначив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, у кіберцентрі розміщена команда CERT-UA — урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України.

За даними Держспецзв’язку, лише за останній тиждень командою зареєстровано більше ніж пів мільйона підозрілих подій у комп’ютерних мережах України. Вручну фахівці обробляють лише серйозні інциденти. З початку року вони обробили вже 372 серйозні інциденти — це по 4-5 за день.

Повідомляється, що у складі кіберцентру UA30 є тренінговий центр, побудований за принципом “червоної та синьої команди”: синя команда — захищається, червона — атакує.

“Це перший такий центр в Україні. Нормальний, перший початок, прекрасний центр... Гарний початок — будемо продовжувати. У нас великі плани щодо підготовки спеціалістів: окрім центру ми розробляємо університет, скоро будемо його презентувати. Це також дуже важливо, зараз ви берете професіоналів з ринку, а Україна повинна ростити цих людей з 15-16 років, щоб вони нікуди не виїжджали, а пропонувати їм тут нормальну роботу — а вони нам запропонують безпечне життя”, — зауважив Президент Володимир Зеленський під час презентації.

Довідково

Кіберцентр UA30 — це новітній державний центр реагування на кіберінциденти, здобуття навичок та знань в сфері кіберзахисту, до складу якого входить оновлений тренінговий майданчик з унікальною технологією відпрацювання реальних сценаріїв кібератак в навчальному середовищі, а також державна команда CERT-UA — єдина з України акредитована в FIRST.

Що було раніше

Як зазначив цього тижня Глава держави, Центр кібербезпеки в Україні вже працює, але офіційне відкриття відбудеться за один-два тижні.

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