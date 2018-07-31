В Украине появился новый лотерейный миллионер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В воскресенье, 29 июля, в государственной лотереи "Лото-Забава" было выиграно 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0179751 в одном из киевских киосков, находится по адресу: улица Дегтяревская, 4.
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил новоиспеченного богача присоединиться к закрытому "Клубу миллионеров "М.С.Л.". Победитель также может воспользоваться VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.
Отметим, что этот игрок стал 298-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" за всю историю этой лотереи и уже девятнадцатым миллионером в этом году.
Напомним, что Национальным Реестром Украины лотерею "Лото-Забава" было признано рекордсменом по количеству миллионеров среди игроков в украинской лотереи.