В Украине появился новый лотерейный миллионер

Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0179751 в одном из киевских киосков, находится по адресу: улица Дегтяревская, 4.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил новоиспеченного богача присоединиться к закрытому "Клубу миллионеров "М.С.Л.". Победитель также может воспользоваться VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.

Отметим, что этот игрок стал 298-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" за всю историю этой лотереи и уже девятнадцатым миллионером в этом году.

Напомним, что Национальным Реестром Украины лотерею "Лото-Забава" было признано рекордсменом по количеству миллионеров среди игроков в украинской лотереи.