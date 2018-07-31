В Україні з'явився новий лотерейний мільйонер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У неділю, 29 липня, у державній лотереї “Лото-Забава” виграно 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Відомо, що щасливчик придбав свій виграшний білет № 0179751 в одному з київських кіосків, що знаходиться за адресою: вулиця Дегтярівська, 4.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив новоспеченого багатія приєднатися до закритого “Клубу мільйонерів “М.С.Л.” . Переможець також може скористатися VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.
Зазначимо, що цей гравець став 298-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів “Лото-Забава” за всю історію цієї лотереї та вже дев’ятнадцятим мільйонером цього року.
Нагадаємо, що Національним Реєстром України лотерею “Лото-Забава” було визнано рекордсменом за кількістю мільйонерів серед гравців в українські лотереї.