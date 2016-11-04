В Украине появится офис Уполномоченного по оказанию помощи военным, раненым в АТО

Как сообщили в пресс-службе, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с командой украинских военных, принимавших участие в ежегодном марафоне морских пехотинцев США в Вашингтоне. Во время разговора военные выразили инициативу по учреждению офиса Уполномоченного Президента по оказанию помощи в реабилитации украинским военным, которые получили ранения в зоне проведения АТО.

"Петр Порошенко поддержал их инициативу и предложил возглавить в будущем эту структуру санитарному инструктору медицинской роты 128 отдельной горно-пехотной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины Вадиму Свириденко, который получил ранения и в результате обморожения потерял конечности", - говорится в сообщении.

"Я лично видел новость о вашем участии в этом марафоне и в этот момент я гордился своей страной. Я был очень горд за наших воинов, которые на весь мир продемонстрировали мужество, способность преодолевать трудности и мощную силу духа", - обратился к участникам встречи П.Порошенко.

"Это не просто ваша победа. Это тот пример, на котором должны воспитываться десятки, сотни, тысячи наших воинов, которые прошли АТО, не сломались и демонстрируют мощную веру в жизнь", - добавил Президент.

Президент отметил, что был поражен результатами марафонского забега, которые продемонстрировал Вадим Свириденко. Глава государства напомнил, что в прошлом году на президентском самолете Вадим Свириденко возвращался с лечения в США домой в Украину: "Я настолько был заряжен позитивом Вадима, когда мы вместе летели из США. Это человек, который вокруг себя распространяет позитив".

"За этим марафоном наблюдали представители многих стран мира. Для меня очень важно, что мы продемонстрировали и физическую, и моральную мощь новой, но очень мощной украинской армии", - сказал П.Порошенко.