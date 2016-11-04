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В Україні з'явиться офіс Уповноваженого з надання допомоги військовим, пораненим в АТО

В Україні з'явиться офіс Уповноваженого з надання допомоги військовим, пораненим в АТО

Київ • УНН

 • 9018 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підтримав ініціативу про запровадження офісу Уповноваженого з надання допомоги в реабілітації українським військовим, пораненим в АТО, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Як повдіомили у прес-службі, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з командою українських військових, що брали участь у щорічному марафоні морських піхотинців США у Вашингтоні. Під час розмови військові висловили ініціативу щодо заснування офісу Уповноваженого Президента з надання допомоги в реабілітації українським військовими, що отримали поранення в зоні проведення АТО.

“Петро Порошенко підтримав їх ініціативу і запропонував очолити у майбутньому цю структуру санітарному інструктору медичної роти 128 окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування „Захід“ Сухопутних Військ Збройних Сил України Вадиму Свириденку, який отримав поранення та в результаті обмороження втратив кінцівки”, — йдеться у повідомленні.

“Я особисто бачив новину про вашу участь у цьому марафоні і в цей момент я пишався своєю країною. Я був дуже гордий за наших воїнів, які на весь світ продемонстрували мужність, здатність долати труднощі і потужну силу духа”, — звернувся до учасників зустрічі П.Порошенко.

“Це не просто ваша перемога. Це той приклад, на якому мають виховуватись десятки, сотні, тисячі наших воїнів, які пройшли АТО, не зламалися і демонструють потужну віру в життя”, — додав Президент.

Президент зазначив, що був вражений результатами марафонського забігу, які продемонстрував Вадим Свириденко. Глава держави нагадав, що минулого року на президентському літаку Вадим Свириденко повертався з лікування у США додому в Україну: “Я настільки був заряджений позитивом Вадима, коли ми разом летіли зі США. Це людина, яка навколо себе розповсюджує позитив”.

“За цим марафоном спостерігали представники багатьох країн світу. Для мене дуже важливо, що ми продемонстрували і фізичну, і моральну міць новоствореної, але дуже потужної української армії”, — сказав П.Порошенко.

Українські Національні Новини

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