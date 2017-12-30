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В Украине вырос спрос на легкий алкоголь

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розничные продажи вина в Украине выросли на 3%, пива — на 3,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

В Украине вырос спрос на легкий алкоголь

Вместе с тем, за девять месяцев этого года спрос на коньяк и игристые вина (шампанское) среди украинцев сократился. Так, розничные продажи коньяка уменьшились на 0,4%, игристых вин — на 2,5%.

Также, в Украине уменьшился спрос на водку и ликеро-водочные изделия — на 5,6%.

Напомним, как сообщал УНН, накануне праздников ожидаемо растет спрос на алкогольные напитки. Однако, в этом году традиционный прирост продаж алкогольной продукции не дотягивает до показателей ни прошлого, ни, тем более, позапрошлого года.

По словам генерального директора Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, причин такой тенденции несколько.

“Начнем с того, что в целом этот год для производителей водки был непростой. Отечественный рынок очень высококонкурентный с одной стороны, и более, чем на половину тенизированный — с другой. В таких условиях наращивать производство и продажи очень сложно, тем более, если учесть фактор значительного обеднения населения”, — пояснила она.

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