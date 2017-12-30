В Україні зріс попит на легкий алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У січні-вересні 2017 року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, роздрібний продаж вина в Україні зріс на 3%, пива - на 3,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.
Разом з тим, за дев’ять місяців цього року попит на коньяк та ігристі вина (шампанське) серед українців скоротився. Так, роздрібний продаж коньяку зменшився на 0,4%, ігристих вин — на 2,5%.
Також, в Україні зменшився попит на горілку та лікеро-горілчані вироби — на 5,6%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, напередодні свят очікувано зростає попит на алкогольні напої. Однак, в цьому році традиційний приріст продажів алкогольної продукції не дотягує до показників ані минулого, ані, тим паче, позаминулого років.
За словами генерального директора Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, причин такої тенденції декілька.
“Почнемо з того, що в цілому цей рік для виробників горілки був непростий. Вітчизняний ринок дуже висококонкурентний з одного боку, і більш, ніж на половину тінізований — з іншого. В таких умовах нарощувати виробництво і продажу дуже складно, тим більше, якщо врахувати фактор значного збідніння населення”, — пояснила вона.