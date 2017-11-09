В Украине значительно сократился сбыт свиней и реализация свинины

"Большинство заготовителей уже была вынуждена сократить объемы недельных заказов на живца свиней убойных кондиций на 25-30% в связи с очень слабой реализацией. По их оценкам сбыт свинины сейчас не сопоставим ни с предыдущими осенними месяцами, ни с аналогичным периодом прошлого года.

При этом мясопереработчики отмечают, что ослабление цен закупки живца на 2-3 грн/кг не отразится на объемах сбыта. С одной стороны, розничная торговля реагирует на удешевление сырья с отставанием, с другой - платежеспособный спрос населения как сезонно, так и в целом находится на невискому уровне", - говорится в сообщении.

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В АСУ отметили, что, учитывая сложившуюся ситуацию, ожидания игроков рынка относительно дальнейшего изменения цен неединодушны.

"Хотя большинство закупщиков с нетерпением ждут удешевления, однако есть и те, кто прогнозирует стабилизацию цен в предновогоднего повышения в первой половине декабря. Однако, мясопереработчики сходятся во мнении, что до конца года колебания закупочных цен на свиней убойных кондиций будут низкоамплитудными", - отметили в ассоциации.

Напомним, с 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тыс. голов свиней из-за АЧС. Вместе с тем, по итогам 2016 фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.

По словам нардепа С.Тригубенко, чтобы минимизировать потери фермеров и государства в целом, в Украине нужно возобновить практику страхования хозяйств от АЧС.

Также напомним, что из-за АЧС в Украине дорожает мясо: рекордсменом стало сало и прибавило в цене почти 9 грн на килограмме.

Добавим, что в результате болезни с начала 2017 года в Украине уже было уничтожено более 26 500 голов свиней.