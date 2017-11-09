В Україні значно скоротився збут свиней і реалізація свинини

“Більшість заготівельників вже була вимушена скоротити обсяги тижневих замовлень на живець свиней забійних кондицій на 25-30% у зв’язку із дуже слабкою реалізацією. За їх оцінками збут свинини на разі не співставний ні з попередніми осінніми місяцями, ні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому м’ясопереробники зауважують, що послаблення цін закупівлі живця на 2-3 грн/кг не відобразиться на обсягах збуту. З одного боку, роздрібна торгівля реагує на здешевлення сировини із відставанням, з іншого — платоспроможний попит населення як сезонно, так і загалом знаходиться на невискому рівні”, — йдеться у повідомленні.

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В АСУ зазначили, що з огляду на наявну ситуацію, очікування гравців ринку щодо подальшої зміни цін неодностайні.

“Хоча більшість закупівельників з нетерпінням чекають здешевлення, проте є і ті, хто прогнозує стабілізацію цін до передноворічного підвищення у першій половині грудня. Проте, м’ясопереробники сходяться на думці, що до кінця року коливання закупівельних цін на свиней забійних кондицій будуть низькоамплітудними”, — зазначили в асоціації.

Нагадаємо, з 2016 року в Україні знищили майже 78 тис. голів свиней через АЧС. Разом з тим, за підсумками 2016 року фермери не отримали близько 40% компенсацій через вказану хворобу тварин.

За словами нардепа С.Тригубенка, аби мінімізувати втрати фермерів і держави в цілому, в Україні потрібно відновити практику страхування господарств від АЧС.

Також нагадаємо, що через АЧС в Україні дорожчає м’ясо: рекордсменом стало сало та додало в ціні майже 9 грн на кілограмі.

Додамо, що внаслідок хвороби з початку 2017 року в Україні вже було знищено понад 26,5 тисяч голів свиней.