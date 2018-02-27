В Украине изменили порядок представления экологического сертификата при ввозе авто
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховная Рада внесла изменения в порядок ввоза на территорию Украины транспортных средств. Парламентарии 235 голосами поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законом в статье 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "Пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "Таможенное оформление".
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Таким образом, во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться. Зато такой сертификат нужно будет предоставить при таможенном оформлении для свободного обращения внутренней таможне.
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Напомним, в Украине в течение 2017 года было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.