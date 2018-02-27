В Україні змінили порядок подання екологічного сертифіката при ввезенні авто
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада внесла зміни до порядку ввезення на територію України транспортних засобів. Парламентарі 235 голосами підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законом у статті 2 Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” слова “Пропуск на митну територію України” замінено словами “Митне оформлення”.
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Таким чином, під час пропуску на митну територію України транспортних засобів сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам не вимагатиметься. Натомість, такий сертифікат потрібно буде надати при митному оформленні для вільного обігу внутрішній митниці.
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Нагадаємо, в Україну протягом 2017 року було ввезено понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.