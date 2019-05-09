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В Украине уменьшилось производство молока

В Украине уменьшилось производство молока

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. За прошлый год сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения произвели более 10 млн тонн молока, что почти 0,3 млн тонн меньше, чем в 2017-м. Об этом сообщили в Отделе информационной политики и связей с общественностью Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в ответ на информационный запрос УНН.

"В 2018 году всеми категориями хозяйств было произведено 10064,0 тыс. тонн молока, в том числе сельхозпредприятиями 2755,7 тыс. тонн, хозяйствами населения 7308,3 тыс. тонн. Средний надой молока на одну корову в отчетном периоде в сельскохозяйственных предприятиях составил 6211 кг, что на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, при этом рост надоев наблюдался в большинстве регионов", - говорится в сообщении.

В 2018 году на перерабатывающие предприятия поступило более 4 млн тонн молока (в том числе 345,7 тыс. тонн принятого на давальческих началах и 25,0 тыс. тонн произведенного перерабатывающими предприятиями), из них у сельхозпредприятий закуплено 2,7 млн тонн молока, у хозяйств населения - более 1 млн тыс. тонн.

В ведомстве отмечают, качество молока, поступившего на переработку, улучшилось.

"Свидетельством этого (лучшего качества - ред.) является рост по сравнению с аналогичным периодом закупки молока Экстра сорта на 32,8%, Высшего сорта - 5,0% и сокращение закупки молока и сорта на 8,7%, II сорта - 16 6% ", - добавляется в сообщении.

Согласно данным Госстата, в 2017 году объем производства молока составил 10,3 млн тонн, что на 1% меньше, чем в 2016 году.

Данные Госкомстата приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНН, Украина вошла в топ-10 экспортеров молочной продукции.

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