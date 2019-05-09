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В Україні зменшилось виробництво молока

В Україні зменшилось виробництво молока

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. За минулий рік сільськогосподарські підприємства та господарства населення виготовили понад 10 млн тонн молока, що на майже 0,3 млн тонн менше, аніж у 2017-му. Про це повідомили у Відділі інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідь на інформаційний запит УНН.

"У 2018 році всіма категоріями господарств було вироблено 10064,0 тис. тонн молока, в тому числі сільгосппідприємствами 2755,7 тис. тонн, господарствами населення 7308,3 тис. тонн. Середній надій молока на одну корову у звітному періоді в сільськогосподарських підприємствах становив 6211 кг, що на 3,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, при цьому зростання надоїв спостерігалося в більшості регіонів", - йдеться у повідомленні.

У 2018 році на переробні підприємства надійшло понад 4 млн тонн молока (в тому числі 345,7 тис. тонн прийнятого на давальницьких засадах та 25,0 тис. тонн виробленого переробними підприємствами), з них у сільгосппідприємств закуплено 2, 7 млн тонн молока, у господарств населення – понад 1 млн тис. тонн.

У відомстві зазначають, якість молока, що надійшла на переробку, покращилась.

"Свідченням цього (кращої якості – ред.) є зростання в порівнянні з аналогічним періодом закупівлі молока Екстра ґатунку на 32,8%, Вищого ґатунку – 5,0% та скорочення закупівлі молока І ґатунку на 8,7%, II ґатунку – 16,6%", - додається у повідомленні.

Згідно з даними Держстату, у 2017 році обсяг виробництва молока становив 10,3 млн тонн, що на 1% менше, ніж у 2016 році.
Дані Держстату наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНН, Україна увійшла у топ-10 експортерів молочної продукції.

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