В Украине завтра до 7 градусов тепла, на западе дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во вторник, 4 декабря, в Украине станет несколько теплее, на западе ожидаются дожди, ночью - с мокрым снегом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"4 декабря в западных и Житомирской областях дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в южных и западных областях днем 2-7° тепла); в восточной части ночью 4-9° мороза, днем около 0°.
Напомним, туман с гололедом накроют столицу.
Как сообщал УНН, в Украину идет оттепель.