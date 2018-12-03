В Україні завтра до 7 градусів тепла, на заході дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У вівторок, 4 грудня, в Україні стане дещо тепліше, на заході очікуються дощі, вночі - з мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"4 грудня у західних та Житомирській областях дощ, вночі з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (у південних і західних областях вдень 2-7° тепла); у східній частині вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.
Нагадаємо, туман з ожеледицею накриють столицю.
Як повідомляв УНН, в Україну йде відлига.