В Україні завтра до 7 градусів тепла, на заході дощитиме

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У вівторок, 4 грудня, в Україні стане дещо тепліше, на заході очікуються дощі, вночі - з мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"4 грудня у західних та Житомирській областях дощ, вночі з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (у південних і західних областях вдень 2-7° тепла); у східній частині вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, туман з ожеледицею накриють столицю.

Як повідомляв УНН, в Україну йде відлига.

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