В Украине задерживается более десятка поездов, а для подвоза пассажиров задействованы автобусы

ukru
13 марта, 19:26 • 74638 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 116221 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 112272 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111877 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104377 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100265 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111671 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132002 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174905 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205862 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 39932 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 36276 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 47476 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 32839 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 76631 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174905 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205862 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147118 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153560 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 189994 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 75651 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105290 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122122 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157690 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164445 просмотра
Актуальное
В Украине задерживается более десятка поездов, а для подвоза пассажиров задействованы автобусы

В Украине задерживается более десятка поездов, а для подвоза пассажиров задействованы автобусы

Киев • УНН

 • 1590595 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В результате вражеских ударов, которые повредили железнодорожные пути, движение и график некоторых поездов был изменен. В Укрзализныце рассказали о ситуации по состоянию на утро 14 мая, сообщает УНН.

Железнодорожники завершили работы по восстановлению поврежденной в результате вчерашнего обстрела колеи в Хмельницкой области, сейчас ожидаем разрешения на возобновление движения.

Детали

Тем временем сегодня измененным маршрутом следуют поезда №86 Львов – Запорожье, №706 Перемышль – Киев и №715 Киев – Перемышль.

Для доставки пассажиров с/на участок Винница — Хмельницкий — Тернополь, как и вчера, мы организовали шаттловое движение электропоездами Хмельницкий — Винница — Казатин 1, а также Черное Озеро — Тернополь — Красное.

Автобусные шаттлы от Хмельницкого центрального вокзала до станции Черное Озеро курсировали всю ночь и продолжат бесплатно подвозить пассажиров до момента восстановления полноценного движения по участку.

«Можете быть уверены, наши поезда будут ждать пересадку с шаттлов, например поезд №716 Перемышль — Киев по станции Казатин-1 только что дождался 123 пассажиров из Винницы и отправился в 09:51 с контролируемой задержкой 01:35 ч», - сообщили в УЗ.

По состоянию на 10:00, с задержкой более чем на час от стандартного графика курсируют 13 поездов Укрзализныци из 66.

  • №749/750 Будапешт — Киев +7:54 (продолжается ремонт инфраструктуры в Венгрии)
  • №11/12 Одесса — Львов +1:55
  • №35/36 Перемышль — Одесса +1:30
  • №37/38 Ужгород — Одесса +1:30
  • №715/716 Перемышль — Киев +1:37
  • №57/58 Киев — Ворохта +5:01
  • №41/42 Трускавец — Днепр +3:58
  • №59/60 Киев — Чоп +5:24
  • №119/120 Запорожье-1 — Львов +1:00
  • №11/12 Львов — Одесса +2:09
  • №119/120 Львов — Запорожье-1 +2:02
  • №25/26 Одесса — Рахов +1:42
  • №81/82 Киев — Ужгород +1:09
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы