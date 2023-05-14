В Украине задерживается более десятка поездов, а для подвоза пассажиров задействованы автобусы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В результате вражеских ударов, которые повредили железнодорожные пути, движение и график некоторых поездов был изменен. В Укрзализныце рассказали о ситуации по состоянию на утро 14 мая, сообщает УНН.
Железнодорожники завершили работы по восстановлению поврежденной в результате вчерашнего обстрела колеи в Хмельницкой области, сейчас ожидаем разрешения на возобновление движения.
Детали
Тем временем сегодня измененным маршрутом следуют поезда №86 Львов – Запорожье, №706 Перемышль – Киев и №715 Киев – Перемышль.
Для доставки пассажиров с/на участок Винница — Хмельницкий — Тернополь, как и вчера, мы организовали шаттловое движение электропоездами Хмельницкий — Винница — Казатин 1, а также Черное Озеро — Тернополь — Красное.
Автобусные шаттлы от Хмельницкого центрального вокзала до станции Черное Озеро курсировали всю ночь и продолжат бесплатно подвозить пассажиров до момента восстановления полноценного движения по участку.
«Можете быть уверены, наши поезда будут ждать пересадку с шаттлов, например поезд №716 Перемышль — Киев по станции Казатин-1 только что дождался 123 пассажиров из Винницы и отправился в 09:51 с контролируемой задержкой 01:35 ч», - сообщили в УЗ.
По состоянию на 10:00, с задержкой более чем на час от стандартного графика курсируют 13 поездов Укрзализныци из 66.
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- №749/750 Будапешт — Киев +7:54 (продолжается ремонт инфраструктуры в Венгрии)
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- №11/12 Одесса — Львов +1:55
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- №35/36 Перемышль — Одесса +1:30
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- №37/38 Ужгород — Одесса +1:30
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- №715/716 Перемышль — Киев +1:37
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- №57/58 Киев — Ворохта +5:01
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- №41/42 Трускавец — Днепр +3:58
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- №59/60 Киев — Чоп +5:24
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- №119/120 Запорожье-1 — Львов +1:00
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- №11/12 Львов — Одесса +2:09
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- №119/120 Львов — Запорожье-1 +2:02
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- №25/26 Одесса — Рахов +1:42
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- №81/82 Киев — Ужгород +1:09
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