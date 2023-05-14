В Україні затримується більше десятка потягів, а для підвезення пасажирів задіяні автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В результаті ворожих ударів, які пошкодили залізничну колію, рух та графік деяких поїздів був змінений. В Укрзалізниці розповіли про ситуацію станом на ранок 14 травня, повідомляє УНН.
Залізничники завершили роботи з відновлення ушкодженої внаслідок вчорашнього обстрілу колії на Хмельниччині, наразі очікуємо на дозвіл відновлення руху.
Деталі
Тим часом сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль – Київ та №715 Київ – Перемишль.
Для доставки пасажирів з/до дільниці Вінниця — Хмельницький — Тернопіль, як і вчора, ми організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький — Вінниця — Козятин 1, а також Чорне Озеро — Тернопіль — Красне.
Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею.
«Можете бути впевнені, наші поїзди чекатимуть на пересадку з шатлів, як-от поїзд №716 Перемишль — Київ по станції Козятин-1 щойно дочекався 123 пасажирів з Вінниці і відправився о 09:51 з контрольованою затримкою 01:35 год», - повідомли в УЗ.
Станом на 10:00, із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 поїздів Укрзалізниці з 66.
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- №749/750 Будапешт — Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)
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- №11/12 Одеса — Львів +1:55
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- №35/36 Перемишль — Одеса +1:30
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- №37/38 Ужгород — Одеса +1:30
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- №715/716 Перемишль — Київ +1:37
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- №57/58 Київ — Ворохта +5:01
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- №41/42 Трускавець — Дніпро +3:58
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- №59/60 Київ — Чоп +5:24
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- №119/120 Запоріжжя-1 — Львів +1:00
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- №11/12 Львів — Одеса +2:09
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- №119/120 Львів — Запоріжжя-1 +2:02
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- №25/26 Одеса — Рахів +1:42
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- №81/82 Київ — Ужгород +1:09
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