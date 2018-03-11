В Украине задержан криминальный авторитет Сумбат Тбилисский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Криминальный авторитет Сумбат Тбилисский задержан в Харьковской области. Об этом УНН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Ночью сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань" задержали гражданина Грузии, хорошо известного в криминальной среде.
"В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ. Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известным под прозвищем Сумбат Тбилисский. Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска", - сообщили в ГПСУ.
В отношении задержанного составлены необходимые протоколы. Гражданина Грузии передали представителям Нацполиции.
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