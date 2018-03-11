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В Украине задержан криминальный авторитет Сумбат Тбилисский

В Украине задержан криминальный авторитет Сумбат Тбилисский

Киев  •  УНН

 • 12453 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Криминальный авторитет Сумбат Тбилисский задержан в Харьковской области. Об этом УНН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ночью сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань" задержали гражданина Грузии, хорошо известного в криминальной среде.

"В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ. Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известным под прозвищем Сумбат Тбилисский. Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска", - сообщили в ГПСУ.

В отношении задержанного составлены необходимые протоколы. Гражданина Грузии передали представителям Нацполиции.

Как сообщал УНН, пограничники задержали белоруса, которого на родине подозревают в убийстве.

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