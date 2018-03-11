В Україні затримано кримінального авторитета Сумбата Тбіліського
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Кримінального авторитета Сумбата Тбіліського затримано на Харківщині. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
Вночі співробітники відділу прикордонної служби “Козача Лопань” затримали громадянина Грузії, добре відомого у кримінальному середовищі.
“У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці Харківського загону за 50 метрів від державного кордону виявили та затримали іноземця без документів, який намагався незаконно потрапити на територію РФ. Як з’ясувалось, затриманий є кримінальним авторитетом, відомий за прізвиськом Сумбат Тбіліський. Чоловіка розшукували українські правоохоронні органи за можливу причетність до протиправної діяльності на території нашої держави. Тікаючи від українського правосуддя, іноземець намагався незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску”, — повідомили у ДПСУ.
Стосовно затриманого складено необхідні протоколи. Громадянина Грузії передано представникам Нацполіції.
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали білоруса, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві.