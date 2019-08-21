В Украине задержан бывший глава спецназа МВД Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Граждане Грузии, которых задержали в Киевской области за разбойное нападение на предпринимателя, оказались бывшими сотрудниками грузинского Министерства внутренних дел, передает УНН со ссылкой на Грузия-Online.
Так, 18 августа 2019 года в Киевской области, по дороге в международный аэропорт “Борипиль”, правоохранители задержали трех граждан Грузии за ограбление предпринимателя.
Как стало известно, это 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.
Грузинские СМИ сообщают, что Мириан Гочадзе до 2013 года был начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Ливан Хуцишвили, который работал в МВД с 2006 года, был начальником одного из управлений в пограничной полиции.
После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.
По данным информированных источников, нападение на предпринимателя и похищение его автомобиля бывшие полицейские спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.
Следствие ведется по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). В МВД Грузии факт задержания подтверждают и сообщают, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования данного дела.