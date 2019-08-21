В Україні затримано колишнього голову спецназу МВС Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Громадяни Грузії, який затримали на Київщині за розбійний напад на підприємця, виявились колишніми співробітниками грузинського Міністерства внутрішніх справ, передає УНН із посиланням на Грузія-Online.
Так, 18 серпня 2019 року в Київській області, дорогою до міжнародного аеропорту “Борипіль”, правоохоронці затримали трьох громадян Грузії за пограбування підприємця.
Як стало відомо, це 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе і 33-річний Леван Хуцішвілі.
Грузинські ЗМІ повідомляють, що Міріан Гочадзе до 2013 року був начальником загону спеціального призначення МВС і залишив Грузію після зміни влади. Тенгіз Занадзе також працював в органах МВС з 2004 по 2013 роки, а Леван Хуцішвілі, який працював в МВС з 2006 року, був начальником одного з управлінь у прикордонній поліції.
Після переїзду з Грузії всі троє брали активну участь в бойових операціях на Сході України, а в останні кілька років займалися приватним бізнесом.
За даними поінформованих джерел, напад на підприємця і викрадення його автомобіля колишні поліцейські спланували після того, як бізнесмен заборгував їм велику суму грошей, яку відмовлявся виплачувати.
Слідство ведеться за ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). У МВС Грузії факт затримання підтверджують, і повідомляють, що активно співпрацюють з українськими правоохоронцями для розслідування даної справи.