В Украине задержано гражданина Азербайджана, разыскиваемого за дезертирство

Гражданина Азербайджана 1974 года задержан по запросу Азербайджанской Республики, в которой он обвиняется в совершении дезертирства. Мужчину разыскивали с 2008 года.



Сейчас мужчина задержан в Украине, а в компетентные органы Азербайджана направлена информация о его задержании.



Как сообщал УНН, ГПУ планирует провести межведомственное совещание по проблеме дезертирства.



Как сообщал УНН, в течение девяти месяцев 2018 году в суд было передано 1900 обвинительных актов по подозрению в совершении таких преступлений, как дезертирство, уклонение от военной службы и самовольное оставление мест несения службы. "За 9 месяцев 2018 года следователями военных прокуратур направлено в суд 1900 обвинительных актов по фактам уклонения от военной службы (статьи 407, 408, 409 УК Украины) относительно аналогичного количества лиц, а также 2 ходатайства для освобождения от уголовной ответственности в отношении 2 лиц", - говорится в ответе на запрос.