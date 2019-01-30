В Україні затримано громадянина Азербайджану, розшукуваного за дезертирство

Громадянина Азербайджану 1974 року народження затримано на запит Азербайджанської Республіки, в який він обвинувачується у вчиненні дезертирства. Чоловіка розшукували з 2008 року.



Наразі чоловік затриманий в Україні, а до компетентних органів Азербайджану направлено інформацію про його затримання.



Як повідомляв УНН, ГПУ планує провести міжвідомчу нараду щодо проблеми дезертирства.



Як повідомляв УНН, протягом дев'яти місяців 2018 року до суду було передано 1900 обвинувальних актів за підозрою у скоєння таких злочинів, як дезертирство, ухиляння від військової служби та самовільне залишення місць несення служби. "За 9 місяців 2018 року слідчими військових прокуратур направлено до суду 1900 обвинувальних актів за фактами ухиляння від військової служби (статті 407, 408, 409 КК України) щодо аналогічної кількості осіб, а також 2 клопотання для звільнення від кримінальної відповідальності щодо 2 осіб", – йдеться у відповіді на запит.