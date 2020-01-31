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В Украине зарегистрировано почти 43 тыс. переселенцев из Крыма

Киев • УНН

 • 12006 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На конец 2019 года было официально зарегистрировано 43 тысячи внутренне перемещенных лиц с территории Крыма. Об этом во время брифинга о передаче уже седьмого сообщения в Международный уголовный суд сказал юрист Регионального центра прав человека Виталий Набухотный, передает корреспондент УНН.

В Украине зарегистрировано почти 43 тыс. переселенцев из Крыма

"К концу 2019 года число только официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц с территории Крыма составляет почти 43 тысячи человек. Однако, если верить данным некоторых международных организаций, в частности ОБСЕ, так же и украинских неправительственных организаций, то фактическое число внутренне перемещенных лиц из Крыма в разы больше и может даже достигать около 100 тысяч челове ", - сказал Набухотный.

Он отметил, что это касается тех лиц, которые не являются официально зарегистрированными, как ВПО, в наших компетентных органах, а проживают, в частности, вместе с родными и близкими на материке.

Напомним, в ООН подготовили план гуманитарного реагирования для жителей Донбасса на 2020 год.

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