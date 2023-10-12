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В Украине запустили единую систему данных влияния бизнеса на окружающую среду

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Минприроды и Госстандарт запустили пилотный проект об Экосистеме, который систематизирует информацию о влиянии бизнеса на окружающую среду. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ЭкоСистема станет единой точкой ввода всей окружающей информации, которую предприятия подают государству.

Ресурс доступен по ссылке.

Целью проекта является облегчение отчетности бизнеса за влияние на окружающую среду. То есть бизнесу не нужно будет, как раньше, дублировать свои отчеты или переносить одни и те же данные в разные формы – отдельно для Минприроды и для Государственной службы статистики Украины. Данные автоматически будут дублироваться в две структуры.

На первом этапе проекта предусматривают введение информации о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты и водопользование.

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