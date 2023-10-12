В Україні запустили єдину систему даних впливу бізнесу на довкілля

Деталі

Зазначається, що ЕкоСистема стане єдиною точкою введення всієї довкіллєвої інформації, яку підприємства подають державі.

Ресурс доступний за посиланням.

Метою проєкт є полегшення звітування бізнесу за вплив на навколишнє середовище. Тобто бізнесу не потрібно буде, як раніше, дублювати свої звіти або переносити одній й ті ж дані у різні форми – окремо для Міндовкілля та для Державної служби статистики України. Дані автоматично дублюватимуться у дві структури.

На першому етапі проєкту передбачають введення інформації про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та водокористування.

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