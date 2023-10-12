В Україні запустили єдину систему даних впливу бізнесу на довкілля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міндовкілля та Держстандарт запустили пілотний проєкт про ЕкоСистему, який систематизує інформацію щодо впливу бізнесу на довкілля. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.
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Зазначається, що ЕкоСистема стане єдиною точкою введення всієї довкіллєвої інформації, яку підприємства подають державі.
Ресурс доступний за посиланням.
Метою проєкт є полегшення звітування бізнесу за вплив на навколишнє середовище. Тобто бізнесу не потрібно буде, як раніше, дублювати свої звіти або переносити одній й ті ж дані у різні форми – окремо для Міндовкілля та для Державної служби статистики України. Дані автоматично дублюватимуться у дві структури.
На першому етапі проєкту передбачають введення інформації про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та водокористування.
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