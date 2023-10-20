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В Украине запустили электронную систему "еРыба": кому это понадобится

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. В Украине запустили электронную систему рыбного хозяйства. Реализацию экспериментального проекта будет осуществлять Госрыбагентство в течение двух лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

В Украине запустили электронную систему "еРыба": кому это понадобится

Детали

Отмечается, что получение услуги декларирования права на промышленное рыболовство теперь будет осуществляться онлайн через Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства (“еРиба”). Вскоре услуга будет доступна и на портале Дія.

Цитата

“Цифровизация в рыбном хозяйстве поможет бороться с незаконным, неподотчетным и нерегулируемым рыболовством. Также в „еРыбе“ станут доступны услуги по декларированию права на исследовательский вылов и получения разрешения на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) для осуществления промышленного рыболовства, исследовательского вылова”, говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что электронная система “еРиба” будет способствовать развитию рыбного хозяйства и аквакультуры Украины.

Напомним

28 апреля 2023 года вступил в силу закон о “рыбной реформе”. Отмечалось, что его реализация создаст условия для развития отрасли рыбного хозяйства, стимулирования борьбы с незаконным, неподотчетным и неурегулированным рыболовством и обеспечит возможность европейской интеграции норм права, касающихся отрасли.

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