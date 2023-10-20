В Україні запустили електронну систему "еРиба": кому це знадобиться
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Україні запустили електронну систему рибного господарства. Реалізацію експериментального проекту здійснюватиме Держрибагентство протягом двох років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, пише УНН.
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Зазначається, що отримання послуги декларування права на промислове рибальство тепер здійснюватиметься онлайн через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства (“еРиба”). Незабаром послуга буде доступна і на порталі Дія.
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“Цифровізація в рибному господарстві допоможе боротися з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством. Також в „еРибі“ стануть доступні послуги з декларування права на дослідний вилов та отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову”, йдеться у повідомленні.
У відомсті зауважують, що електронна система “еРиба” сприятиме розвитку рибного господарства та аквакультури України.
Нагадаємо
28 квітня 2023 року набравчинності закон про “рибну реформу”. Зазначалось, що його реалізація створить умови для розвитку галузі рибного господарства, стимулювання боротьби з незаконним, непідзвітним та неврегульованим рибальством та забезпечить можливість європейської інтеграції норм права, що стосуються галузі.