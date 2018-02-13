В Украине заработали первые мобильные группы по ликвидации долгов по алиментам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов заработали в Киевской и Запорожской областях. Об этом сообщил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, передает УНН со ссылкой на сообщение Минюста.
“В Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов, которые будут проводить регулярную проверку состояния выполнения решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников в регионах”, — отметил он.
Как уточнил Шкляр, до конца февраля аналогичные мобильные группы проведут проверки во всех регионах Украины. Кроме этого, сейчас идет создание Центрального и региональных штабов по мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.
Отметим, 6 февраля в Украине вступил в силу закон №7277, который значительно усиливает ответственность злостных неплательщиков алиментов.
Закон устанавливает новые виды мер принуждения к неплательщикам алиментов. Так, должников, которые не платят алименты более 6 месяцев, до момента полного погашения долга будут лишать права выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, решать, имеет ли право его ребенок покидать территорию страны. Кроме этого, должников начнут привлекать к административной ответственности в виде выполнения общественно полезных работ, оплата за которые пойдет на погашение долга перед ребенком.
Напомним, украинцы могут проверять своих избранников в реестре должников и злостных неплательщиков алиментов.