В Україні запрацювали перші мобільні групи з ліквідації боргів по аліментах

“У Київській та Запорізькій областях почали діяти перші мобільні групи з ліквідації заборгованості по оплаті аліментів, які проводитимуть регулярну перевірку стану виконання рішень зі стягнення аліментів з недобросовісних боржників у регіонах”, — зазначив він.

Як уточнив Шкляр, до кінця лютого аналогічні мобільні групи проведуть перевірки в усіх регіонах України. Окрім цього, наразі триває створення Центрального та регіональних штабів з моніторингу та контролю за станом виконання органами державної виконавчої служби рішень про стягнення аліментів.

Зазначимо, 6 лютого в Україні набув чинності закон № 7277, який значно посилює відповідальність злісних неплатників аліментів.

Закон встановлює нові види заходів примусу до неплатників аліментів. Так, боржників, які не платять аліменти понад 6 місяців, до моменту повного погашення боргу позбавлятимуть права виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати, вирішувати, чи має право його дитина покидати територію країни. Окрім цього, боржників притягатимуть до адміністративної відповідальності у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною.

Нагадаємо, українці можуть перевіряти своїх наречених у реєстрі боржників та злісних неплатників аліментів.