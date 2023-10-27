В Украине погиб доброволец из Беларуси, который освобождал Херсон и Ирпень - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На фронте погиб 31-летний белорусский доброволец Павел Гробич с позывным «Борт», который участвовал в освобождении Ирпеня Киевской области и Херсона. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на друзей добровольца, пишет УНН.
Детали
Как отмечается в издании, друзья добровольца подтвердили его смерть. Последний раз он появлялся в соцсетях на этой неделе. Подробности смерти пока неизвестны.
Известно, что с 2012 по 2015 год он работал по контракту в белорусской армии, был старшим офицером. В Беларуси Горбач был осужден за незаконные отношения, отбывал наказание на «химии». Горбач говорил, что хочет обжаловать этот приговор.
В Украину поехал с самого начала полномасштабного вторжения вместе со своим другом Змитром «Террором» Апаносовичем. В марте 2022 года «Борт» и «Террор» участвовали в боях в Ирпене Киевской области. Там Апаносович был смертельно ранен.
Позже Павел «Борт» был начальником разведки батальона «Террор». Участвовал в боях на юге Украины, в освобождении Херсона. За несколько месяцев до смерти Павел Горбач покинул «Террор». В последнее время воевал в другом подразделении.
По сообщению «Радио Свобода», это по меньшей мере 36-й белорусский доброволец, погибший с начала полномасштабной войны в Украине.
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