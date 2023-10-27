В Україні загинув доброволець із Білорусі, який звільняв Херсон та Ірпінь — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На фронті загинув 31-річний білоруський доброволець Павло Гробич із позивним «Борт», який брав участь у звільненні Ірпеня на Київщині та Херсона. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на друзів добровольця, пише УНН.
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Як зазначається у виданні, друзі добровольця підтвердили його смерть. Востаннє він з’являвся в соцмережах цього тижня. Подробиці смерті поки невідомі.
Відомо, що з 2012 по 2015 рік він працював за контрактом у білоруській армії, був старшим офіцером. У Білорусі Горбач був засуджений за незаконні стосунки, відбував покарання на «хімії». Горбач казав, що хоче оскаржити цей вирок.
В Україну поїхав із самого початку повномасштабного вторгнення разом зі своїм другом Змитром «Терором» Апаносовичем. У березні 2022 року «Борт» і «Терор» брали участь у боях в Ірпені Київської області. Там Апаносович був смертельно поранений.
Пізніше Павло «Борт» був начальником розвідки батальйону «Терор». Брав участь у боях на півдні України, у визволенні Херсона. За кілька місяців до смерті Павло Горбач покинув «Терор». Останнім часом воював в іншому підрозділі.
За повідомленням «Радіо Свобода», це щонайменше 36-й білоруський доброволець, який загинув з початку повномасштабної війни в Україні.
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