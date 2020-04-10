В Украине зафиксировано более 5,2 тыс. админнарушений карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине, по состоянию на 8 апреля, зафиксировано 5273 административных нарушений карантина. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
"Сведения о выявленных административных правонарушениях, административные материалы по которым составлены по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, лиц, их совершивших состоянию на 8 апреля 2020 года. Выявлено административных правонарушений - 5273. Установлены лица, совершившие административные правонарушения - 5195", - говорится в сообщении.
Напомним, с 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. За соблюдением правил карантина следит Национальная полиция и Национальная гвардия. За нарушение карантина предусматрен штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.